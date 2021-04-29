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США та посли Великої сімки відреагували на звільнення Коболєва

У США відреагували на звільнення Андрія Коболєва з посади очільника Нафтогазу.

У держдепартаменті заявили, що слід поважати корпоративне управління, а також зазначили, що прозорі призначення в енергетичному секторі – це ключ до реформ в Україні.

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Посли Великої сімки зауважили, що ефективне управління державними підприємствами має відбуватися без політичного втручання. 

Сам Андрій Коболєв заявив, що буде оскаржувати своє звільнення. 

Звільнення Коболєва

28 квітня Кабінет міністрів звільнив голову правління Нафтогазу Андрія Коболєва, який перебував на посаді понад сім років.

На його місце одразу ж призначили Юрія Вітренка, який обіймав посаду виконувача обов’язків міністра енергетики і якого Рада кілька разів не змогла призначити міністром енергетики.

Через сукупність цих факторів, на думку деяких експертів, це більше нагадує заплановану акцію, аніж звичайний збіг обставин.

Детальніше про звільнення Андрія Коболєва та можливі наслідки цього для України, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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