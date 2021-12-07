США відправлять війська до Східної Європи, якщо РФ вторгнеться в Україну – The Guardian

США направлять військове підкріплення до Східної Європи, якщо Росія вторгнеться на територію України.

Також США запровадять нові економічні санкції щодо Кремля. Це своєрідне попередження Москві напередодні переговорів між президентами Джо Байденом та Володимиром Путіним.

Байден хоче дати зрозуміти Путіну, що США не відкидають майбутнього членства України в НАТО – чого дуже не хоче Росія.

У Кремлі заговорили, що будуть змушені вживати заходів у відповідь. А ще відмовляються коментувати те, що звозять до кордонів України тисячі своїх солдатів і важку техніку.

Нагадаємо, що вчора Байден провів переговори з лідерами Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції, після яких британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що вони домовилися виступити єдиним фронтом щодо України.

Раніше Путін заявив, що добиватиметься гарантій безпеки для Росії, включаючи заборону розширення НАТО або військову підтримку України. Білий дім дав зрозуміти, що це не буде предметом обговорення між двома президентами.

Раніше американська розвідка повідомляла, що Росія планує вторгнення в Україну на початку наступного року.

Білий дім та Кремль підтвердили проведення 7 грудня переговорів президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна у форматі відеодзвінка.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили заходи, які має здійснити Україна, щоб активізувати процес мирного урегулювання ситуації на Донбасі.

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