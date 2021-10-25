США внесли росіян до переліку безпритульних національностей – реакція РФ

Держдепартамент США нещодавно оновив перелік так званих безпритульних національностей, внісши до нього громадян Росії.

Безпритульними вважаються громадяни країн, де Сполучені Штати не мають дипломатичного представництва, або ж там нестабільна безпекова ситуація.

Тепер у разі потреби необхідності росіянам радять звертатися до посольства у Варшаві.

До цього переліку потрапили також Судан, Лівія, Сомалі, Куба, Еритрея, Іран, Південна Сирія, Венесуела і Ємен.

Міністерство закордонних справ РФ вже висловило своє невдоволення і назвало внесення росіян до цього переліку “пеклом, в основі якого – знущання на межі садизму”.

Дипломатичне протистояння між США та Росією зі взаємним висиланням дипломатів спалахнуло з новою силою у квітні 2021 року, коли Вашингтон видворив працівників російського посольства за шпигунство.

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