США ввели в обіг дерев’яні гроші: як друкують і де можна розрахуватися

Американці борються за відновлення економіки, що постраждала через пандемію коронавірусу. Влада виділяє великим корпораціям та місцевим громадам багатомільйонні суми на підтримку. А мешканці невеликого містечка на західному узбережжі країни знайшли власний спосіб стимулювати економіку. Точніше – згадали досвід часів Великої депресії.

Американка Лорі Маленбрей вибирає у магазині сирну заправку для салату, масло, шматок індички, кілька банок собачого корму та зубну щітку. Набігає 24 долари 97 центів. Жінка дає на касі дерев’яну пластинку з написом 25 доларів і спокійнісінько виходить з магазину з покупками. Таку дивину можна побачити в невеличкому містечку Теніно у штаті Вашингтон з населенням 1800 осіб. Там дерев’яні гроші – у буквальному сенсі офіційно в обігу.

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Щомісяця кожен мешканець отримує по 300 таких доларів. Виточувати їх можна тільки на території цього населеного пункту. Мета – стимулювання місцевої економіки, яка, як і решта країни постраждала через пандемію. Скористатися досвідом минулого порадили історики.

Винаходити нічого не знадобилося – у місті, яке шанує своє минуле збереглася прес-машина, виготовлена наприкінці XIX століття. На ній тоді друкували місцеву газету, а у 30-х дерев’яні долари. Станок у чудовому стані і тепер знову служить громаді.

Дерев’яні приймають у всіх закладах міста – від заправки до перукарні. Не можна на них купувати лише алкоголь, тютюн і коноплю. Не годяться вони й для транзакцій, які виходять за межі міста. Втім – винятково для потреб бізнесу, а не особистого користування їх можна обміняти на звичайні долари у міській раді або продати колекціонерам. Кажуть, що деякі із них платять утричі більше номіналу.

Карантин в США завдав колосальних економічних збитків. В країні найбільший з часів Великої депресії рівень безробіття. Через це у штатах почало з’являтися багато нових благодійних проектів.

Понад 30 млн людей подалися на допомогу з безробіття. На цьому тлі блискавично зросла потреба у банках їжі. Це пункти, які працюють на благодійних внесках, і де можна отримати свіжі харчі безкоштовно.

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