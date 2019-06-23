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США виділять $50 млрд Палестині, Єгипту, Йорданії і Лівану

Білий дім опублікував економічний план з урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту.

Згідно з цим документом, протягом 10 років Палестині, Єгипту, Йорданії і Лівану виділять 50 млрд доларів. Більшість цих коштів отримає Палестина.

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США пропонують реалізувати сотню проектів в інфраструктурній, промисловій, медичній, туристичній і освітній сферах країни.

Нагадаємо, 2 роки тому, президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився перенести туди американське посольство. Через це загострився палестинсько-ізраїльський конфлікт.

До слова, Трамп скасував удар по Ірану за 10 хвилин до запуску ракет.

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