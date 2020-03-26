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США виділили $2 трлн малозабезпеченим людям на карантин

Сполучені Штати вразили світ розміром фінансової допомоги американцям і бізнесу через пандемію коронавірусу. Вони виділили $2 трлн людям, чиї доходи не більше, ніж $75 тис. на рік. Такі особи отримають разову допомогу розміром понад $1 тис.

Італія досі утримує сумне лідерство в Європі за кількістю хворих і померлих, на коронавірус там захворіло вже понад 70 тис., майже 7,5 тис. загиблих. Влада вже давно жорстко контролює карантин, за його порушення штраф від 400 до 3 тис. євро. Однак італійці все одно легковажать, виходять на морські пляжі, на прогулянки чи планують відсвяткувати випускні вечори. Мерам деяких міст доводиться силою завертати людей додому. Подробиці у сюжеті Марти Вишневської.

Нагадаємо, станом на 26 березня кількість жертв від коронавірусу у США зросла до 1 042 осіб.

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