Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що платіжки на електрику з 1 червня зростуть для усіх категорій населення – з 1,44 грн до 2,88 грн.

Про це нардеп розповів в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Яні Брензей.

З жовтня 2022 року ворог випустив по нашій енергетичній системі майже 1000 ракет, близько 300 поцілили в енергооб’єкти. Деякі підстанції, розподільчі мережі зазнали руйнувань, або повністю були знищені. Збитків завдано на мільярди доларів, наголосив Сергій Нагорняк.

За його словами, енергетики цілодобово працювали, щоб відновити електропостачання для українців. Але загалом система потребує оновлення та ремонту. Крім того, вже зараз необхідно готуватися до нової зими, бо вона може бути не менш складною.

Україна отримує допомогу від західних донорів, але її не достатньо.

Народний депутат заявив, що дві компанії Укргідроенерго та Енергоатом дотують все населення Україна на 100 млрд грн.

Виробництво та доставлення електроенергії споживачам коштують грошей. А на сьогодні вартість цього вдвічі, а то й утричі менша від реальної собівартості кВт/год.

– Укргідроенерго склало попередній список своїх збитків. І вони становлять 40 млрд грн, – заявив Сергій Нагорняк.

На сьогодні національний регулятор (НКРЕКП) розглядає потенційне підняття з 1 червня для всіх категорій населення з 1,44 грн до 2,88 грн. Поки що це попереднє погодження. Це частково має компенсувати витрати двох енергокомпаній Укргідроенерго та Енергоатом.

– Орієнтовно на сім’ю буде від 200 до 300 грн на місяць. Домогосподарства, які отримували субсидії, і надалі їх матимуть, – наголосив народний депутат Сергій Нагорняк.

На сьогодні за тарифом 1,44 грн платило населення, яке споживало менш як 150 кВт/год на місяць. І 1,68 грн – ті, хто споживає понад 150 кВт/год.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в спекотний літній період настає другий пік споживання електроенергії. У серпні й можливо навіть у другій половині червня очікуються певні пікові навантаження.

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