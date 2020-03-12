Стан траси Запоріжжя-Бердянськ – перевірка Фактів ICTV

Домчати до азовських пляжів з вітерцем та цілою підвіскою. На Запоріжжі взялися за трасу на Бердянськ. Ця дорога кілька десятиліть не бачила ремонту. Нині працюють турецькі та українські дорожники одразу на двох ділянках. Щоправда, до літа привести до ладу усі 136 км траси не встигнуть. За умови стабільного фінансування магістраль обіцяють зробити до кінця року.

Популярна траса Запоріжжя-Бердянськ – стратегічна магістраль до курортних містечок на Азовському узбережжі. Ремонту тут не було декілька десятиліть. Лише нашвидкуруч рік у рік намагалися деінде підлатати.

Коли шлях почали ремонтувати, місцеві зраділи. Без проблем згідні стояти на деяких ділянках в черзі, допоки відкриють реверсний рух, що запровадили через реконструкцію автошляху.

Бердянську трасу умовно поділили на чотири ділянки. 48 км магістралі лагодить турецька фірма, українська 13 км. Обидві відновлювали торік автошлях на Маріуполь. Тож, якість, кажуть у керівництві Служби автодоріг, підрядники гарантують.

До слова, Факти ICTV раніше перевірили стан українських доріг.

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