Стандарти НАТО: вимоги та що вже змінила Україна

І оборону тримають, і професійність вояків підвищують – Україна та її військо торують дорогу в НАТО. Цей шлях навряд чи зможе хтось змінити, він прописаний у Конституції та й більшість громадян вважають, що наше місце у Північноатлантичному Альянсі.

Бійці Сил спеціальних операцій у навчально-тренувальному центрі відпрацьовують динамічний штурм будівлі за програмою підготовки зелених беретів армії США.

Сили спецоперацій – еліта української армії та наймолодший рід військ. Його створили 2015 року, коли на сході вже тривала війна.

Північноатлантичний Альянс не вимагає запроваджувати свої стандарти усі й одразу. Це не вступний іспит, а радше, добровільне домашнє завдання. Щоб армії різних держав розуміли одне одного і були взаємосумісними.

Юридично стандарти НАТО – це стіс документів, які визначають спільні для всіх норми й правила. Фактично – можливість для України підтягнути свої Збройні Сили до рівня кращих армій світу.

Стандарти НАТО поділяють на три сфери: оперативну, матеріальну та адміністративну.

Факти ICTV раніше писали про те, як проходили навчання за стандартами НАТО на Волині.

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