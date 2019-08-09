Станиця і Щастя наші! Бойовики “ЛНР” зазіхають на Станицю Луганську

9 ворожих атак за добу. На щастя, без втрат серед наших бійців. Ворог попри перемир’я зброю не складає. І нині зазіхає на Станицю Луганську. Мовляв – населений пункт їхній і міст на лінії розмежування також. У соцмережах навіть поширюють начебто відповідний указ.

Бойовики окупували Станицю Луганську та претендують на міст. Поки що на паперах. Так званий указ ватажка фейкової ЛНР стрімко поширюється в соцмережах і надійшов на всі електронні адреси окупованих міських і районних адміністрацій.

У так званому документі бойовики також оголошують повну бойову готовність і загальну мобілізацію чоловіків від 18 до 50 років.

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Чи є цей документ справжнім або черговим фейком від бойовиків, сказати важко. На днях один з ватажків луганських бойовиків Дейнего перетнув лінію розмежування та заявив голові Станично-Луганського району права на населений пункт.

Поки бойовики в окупованій Луганщині воюють на паперах і словесних перепалках, на Донеччині минулої доби терористичні війська 9 разів атакували українських армійців.

Однак і на ділянках, де панує тиша, армійці не розслабляються. Тут відсутність ворожого вогню навпаки бійців насторожу. Тому що окупанти використовують це умовне перемир’я для укріплення своїх опорних пунктів та нарощування сили.

До слова, немає стелі, замість м’яча – снаряди. Як виглядає школа в Мар’їнці після обстрілів.

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