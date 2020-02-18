Старі родовища виснажені: які шанси знайти в Україні нові поклади газу

Тризуб допоможе збільшити видобуток газу в Україні. Так назвали нову програму розвитку галузі. Акцент на трьох напрямках: надглибокому бурінні, освоєнню нетрадиційного газу та морського шельфу.

Газовики пояснюють, без новацій збільшити власний видобуток неможливо. Адже старі родовища практично виснажені.

Українські надра ще мають запас міцності. Однак тепер акцент газовики пропонують робити не на старих, виснажених, а на нових – перспективних родовищах. У найближчих планах Укргазвидобування – освоїти надглибоке буріння, зокрема на найбільшому, але виснаженому Шебелинському родовищі.

Фахівці сподіваються, що там, на глибині понад 5 км є нові, значні поклади палива. Крім того, в компанії збираються освоїти Чорноморський шельф і таки видобути так званий нетрадиційний газ – зі щільних порід. Нову стратегію видобутку назвали Тризубом. Скільки саме газу вона забезпечить, обіцяють озвучити згодом, коли перші проекти почнуть давати результат.

Подробиці в репортажі Олексія Савіцького на YouTube Фактів ICTV.

Факти ICTV раніше писали про те, що влітку 2020 року очікується суттєве зниження ціни на газ для населення.

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