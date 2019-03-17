Старі сараї з діркою в підлозі: стан туалетів у школах Закарпаття

На Закарпатті кожна шоста школа з туалетом на вулиці. Із 664 навчальних закладів – 112 досі не мають внутрішніх вбиральнь. Вуличні жахають, вони занедбані, холодні й незручні. Це старі сараї з діркою в підлозі. Село Великі Лучки – всього за 10 кілометрів від райцентру.

У школі вчиться понад 1000 учнів. Будівлю звели 36 років тому, внутрішні туалети проектом передбачені. Та їх так і не запустили.

У селі немає централізованого водопостачання й каналізації. Школі, щоб облаштувати внутрішні вбиральні, потрібна система очистки стоків. Фахівці вже розробили кілька проектів. Та грошей немає.

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Школа у селі Зняцеве, тут навчаються 270 дітей із п’яти навколишніх сіл. У двоповерховій 40- річній будівлі, зведеній ще колгоспом, внутрішні туалети були. Та їх демонтували, щоб розширити класи, бо учнів побільшало.

Закарпаттю на облаштування 112-ти теплих шкільних туалетів Міністерство освіти України пообіцяло виділити 44 млн гривень. Цих грошей мало. Місцева влада має докласти.

Наразі у школах розробляють проекти внутрішніх вбиралень. Підраховують точну суму потрібних коштів. За облаштування комфортних туалетів обіцяють взятися влітку.

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