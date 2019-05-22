Старі схеми або європейські правила: що буде, коли повернеться техогляд
Після восьми років, в Україну незабаром повернеться техогляд автомобілів – це вимога ЄС відповідно до Угоди про асоціацію. Принциповий момент для європейців: це має бути абсолютно інша система, ніж та, що скасували 2011 року.
Це вкрай важливо для країни, адже саме корупція тоді стала головною причиною скасування технічних оглядів для приватного транспорту. Водночас і водії, і експерти ринку припускають, що старі схеми, таки можуть повернутися.
Для всього комерційного транспорту пропонують посилити контроль. Але головне – повернуть техогляд для приватних машин уже з 2022 року.
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Перший огляд, коли машині буде чотири роки. Перевірятимуть авто і коли його будуть перереєстровувати, змінюватимуть модифікацію чи перед виїздом за кордон.
Щоб ситуація з хабарами не повторилася, в уряді пропонують, щоб огляд здійснювали не правоохоронці, як колись, а незалежні лабораторії. Вони ж і нестимуть відповідальність за якість роботи.
До речі, там машини не ремонтують. Власники лабораторії переконують: це запорука їхньої незалежності, мовляв, не шукають зайвих вад. Уряд взагалі хоче заборонити СТО та дилерським центрам здійснювати техогляд.
До слова, техогляд для авто повертається: європейський досвід, безпека або корупція.