StarLightMedia – 10 років! Як святкував холдинг та які плани на майбутнє

Найбільшій медіагрупі України – 10 років! StarLightMedia – це 6 телеканалів: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2 і ОЦЕ ТБ. Вперше за 10 років компанія святкує день народження гуртом, як єдина структура.

2019-й став роком великих змін для холдингу. Концепція свята мала назву 9+1, щоб нагадати про головні досягнення попередніх дев’яти років і зробити особливий акцент на досягненнях 2019-го.

– Ми обрали мотив 9+1, тому що рік, що минає, був особливим для нас. Рік змін, рік повної, як ми називаємо її, трансформації компанії, – зазначив генеральний директор StarLightMedia Михайло Царьов.

Трансформація StarLightMedia – це проект, що закладає надію на наступні десятиліття, допомагає реалізувати нові творчі ідеї.

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На заході говорили як про високі рейтинги і фінансові досягнення, так і про майбутнє: про готовність змінюватися і будувати бізнес, що задає планку усій індустрії.

– Для нас дуже важливим було подбати про те, щоб глядачі не тільки любили телеканали зараз, не тільки захоплювалися серіалами зараз, але були впевнені в тому, що ми будемо і далі виготовляти дуже якісні програми і серіали, – наголосив президент StarLightMedia, директор департаменту Новини Олександр Богуцький.

Бачення починається з нас – таким був головний слоган свята. Рецепт успіху компанії простий: бути відповідальними телевізійниками, відповідальними громадянами і з любов’ю до глядача виконувати свою роботу.

StarLightMedia обіцяє і надалі дарувати глядачам уже добре відомі програми і прем’єри.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що StarLightMedia стала офіційним дистриб’ютором Setanta Sports в Україні.

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