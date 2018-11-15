Старт опалювального сезону, кругом – гарячі ріки: стан тепломереж Києва

У Києві тепло є не всюди – напередодні у Святошинському районі діти замерзали у дитячих садочках і не тільки. У кімнатах було не вище 10 градусів. А все через те, що теплотраси не витримують навантаження – більшість труб зношені.

Гріти кімнати електроприладами вдається не в кожній групі. Бо стара проводка не витримує. Светри і теплі ковдри при + 8 теж не допомагають.

Схожа картина скрізь у столиці. Капітального ремонту потребують 80% тепломереж. Тож щороку, як тільки стартує опалювальний сезон, кругом – гарячі ріки.

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У КМДА кажуть, влітку тепломережі проходили випробування. Ліквідували 5 тисяч пошкоджень. Поміняли 24 кілометри труб. Але старі труби тріскають усе в нових і нових місцях.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Шота Руставелі ліквідували наслідки прориву теплотраси.

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