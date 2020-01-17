Startup World Cup у Кремнієвій долині: що покажуть українці

Українські діти і підлітки надзвичайно креативні, тому їхні винаходи дедалі частіше помічають і відзначають на міжнародних конкурсах. Торік українці вибороли 51 комплект нагород, з яких 17 – золоті медалі і гран-прі.

Цього року Mала академія наук везе авторів найкращих проектів до Кремнієвої долини на Startup World Cup. Це один з найбільших пітчингів у світі, який відвідають учасники з 57 країн. Чимало винаходів на цьому форумі знаходять бізнес-партнерів для втілення у життя.

14-річна Дана Богатир придумала смарт-бокс – прототип розумного холодильника. Він складається з кількох комірок, датчиками маси та відстані, плати програмування з Wi-Fi аби легко підключитись до смартфону.

Сергій Лисін удосконалює презентацію свого проекту – пристрою, який рахує калорії у страві.

Факти ICTV раніше писали про те, як українці отримують гроші на стартапи у Польщі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.