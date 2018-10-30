Старий і небезпечний: чому українців десятиліттями возять на зіпсованому транспорті

Майже 80 відсотків міського транспорту в Україні застаріли, а частина з нього й взагалі небезпечна. Найгірша ситуація з трамваями. 95 процентів їх давно від’їздили допустимі 15 років. І така ситуація всюди.

Нині на балансі вітчизняних підприємств, тільки трамваїв і тролейбусів понад 6 тисяч. Нового – одиниці. Решта після ремонту, бо старе в рази дешевше.

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В Україні шість підприємств, які виготовляють автобуси, трамваї і тролейбуси, але торік вони випустили всього 30 вітчизняних трамваїв і 40 тролейбусів. Вінниця та Київ капітально відремонтували до півсотні трамваїв. Якщо мінімальна щорічна потреба в заміні – 600 одиниць – то оновлення всього міського транспорту такими темпами триватиме півстоліття. Тож у Рівному розщедрилися на нову техніку.

Та купують в основному імпорт. Це попередні домовленості і результати проведених тендерів. Наприклад, Київ планує придбати білоруські тролейбуси і польські трамваї на суму майже 50 млн. євро. Наші – кажуть – за ціною такі ж, але поступаються якістю. Українські ж виробники заперечують. Запевняють – зауваження врахували – і їхня техніка нічим не гірша за імпорт. Чому не підтримують своїх – не розуміють.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що киян здивувала нова система оплати проїзду у громадському транспорті.

Опубліковано Жовтень, 30 в 19:55



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