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Старий водогін зношений, новий ще не працює. На Дніпропетровщині люди сидять без води

Понад 10 тис. мешканців двох військових містечок Гвардійського та Черкаського на Дніпропетровщині не мають центрального водопостачання. Питну воду беруть із джерел, технічну підвозять військові. А чиновники лише обіцяють людям покращення.

Аварії на мережі трапляються кілька разів на рік. Місцевим допомагають військові, на території селищ дислокується дві бригади – 25-та повітрянодесантна та 93 окрема механізована. Тож щодня людям з величезних цистерн погодинно розливають технічну воду.

Аби навчальний процес у місцевих школах та садочках не зупинявся, громада пробила свердловину, збудувала спеціальну станцію доочистки і підвела воду до дитячих закладів.

У Гвардійському, чи не біля кожного будинку свердловина. Діти, жінки, старенькі – усі у черзі з відрами.

Вода до осель людей мала б потрапляти по старій водомережі. Та труба постійно тріскає, бригада ремонтників щодня латають прориви та ліквідовують наслідки аварій, та марно. Крім того у місцевого водоканалу ще й величезний борг.

Альтернативний новий 15-кілометровий водогін, нарешті, добудували. Однак ввести його в експлуатацію не можуть через відсутність останнього дозвільного документу. Подолавши бюрократію – водогін передадуть на баланс громади. І люди зможуть укладати  договори та отримувати централізоване водопостачання. Вирішити проблему чиновники обіцяють за кілька тижнів.

У Києві пройшли гідравлічні випробування мереж із початком послаблення обмежувальних заходів, які були відтерміновані через карантин.

Гарячу воду відключали для проведення технологічних випробувань, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону. Віталій Кличко підкреслив, що Київ, як і інші міста, діють відповідно до нормативних актів уряду та профільного міністерства.

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