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Факти / Відео / Україна

Стати опікуном лева: як допомогти зоопаркам прогодувати тварин під час карантину

Українські зоопарки потерпають через пандемію. Бракує грошей, аби прогодувати тварин, бо немає відвідувачів. І під загрозою звіринці всього світу. Хоча тварини на брак людської уваги не жаліються. Почуваються справжніми господарями зоопарків і гарно розмножуються.

Українців, тим часом, закликають підтримувати звіринці – можна стати, наприклад, опікуном лева чи ведмедя.

Якщо людина має бажання оплатити нам утримання конкретної тварини, він бере його під своє заступництво, під свій патронат. І ми з цією людиною після закінчення карантину будемо спілкуватися і постараємося повернути ці кошти, –  Дмитро Александров, директор одеського Біопарку.

Доглядачі тварин звернулися до українців з проханням допомогти. На офіційному сайті опубліковано список раціону кожної з тварин.

Тут живе 35 хижих кішок – левів, бенгальських та амурських тигрів, яким щодня потрібно 350 кг свіжого м’яса.

Факти ICTV раніше писали про те, як волонтери допомагають літнім та людям з особливими потребами.

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