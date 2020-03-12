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Ставка на швидке будівництво не зіграла: чому Північний потік-2 на межі краху

Чи добудують Північний потік-2? Попри американські санкції, які зупинили обхідний російський газопровід практично на фініші, у Кремлі не полишають спроб таки завершити проект своїми силами.

Для цього вже начебто знайшли судно, здатне прокладати трубу на дні Балтійського моря. Якщо росіяни зрештою опанують потрібні технології, на добудову трубопроводу знадобиться щонайменше рік.

Але з запуском Північного потоку-2 Газпром зможе обійтися без української ГТС. Тож в наших інтересах остаточно поховати амбітний проект Кремля буквально на дні моря. А в цій справі Україні можуть знову допомогти США.

Чому російський підводний газогін вартістю $11 млрд на межі остаточного краху – дивіться у сюжеті Олексія Савіцького.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що чекає українську ГТС після запуску Північного потоку-2.

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