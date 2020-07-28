Степанов про звільнення та купівлю вакцини від Covid-19 – ексклюзив Фактів ICTV

У студію Факти ICTV приєднався через Skype міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

До нього були такі запитання:

Через нездатністю міністерства протидіяти епідемії, майже 100 народних депутатів аргументують появу проекту постанови про ваше звільнення. Для вас це несподіванка?

– Вони почали збирати підписи відразу як я почав змушувати працювати ефективно і розпочати реформу здоров’я.

Ваше міністерство оптимізує надання екстреної медичної допомоги, для цього виклики поділили на 4 категорії стану людини, і для них визначено певний час приїзду. Хто визначатиме цей стан – диспетчер чи пацієнт?

– Визначається стан по відповідним протоколам та стандартам, рішення приймає підготовлений диспетчер.

Країни вже починають замовляти і навіть передплачувати вакцини від коронавірусу, це робить Британія, США. Ми збираємось замовляти вакцину і чи є на це гроші?

– Ми знаходимось в перемовинах з компанією, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину і з однією китайською провідною компанією. Ми ведемо переписку, що як тільки з’явиться вакцина, вона буде доступна для українців.

У парламенті зареєстрований проект постанови про відставку голови МОЗ Максима Степанова. Проект підтримали 96 нардепів. Його ініціювала партія Голос.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.