Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Степанов про звільнення та купівлю вакцини від Covid-19 – ексклюзив Фактів ICTV

У студію Факти ICTV приєднався через Skype міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

До нього були такі запитання:

Через нездатністю міністерства протидіяти епідемії, майже 100 народних депутатів аргументують появу проекту постанови про ваше звільнення. Для вас це несподіванка?

– Вони почали збирати підписи відразу як я почав змушувати працювати ефективно і розпочати реформу здоров’я.

Ваше міністерство оптимізує надання екстреної медичної допомоги, для цього виклики поділили на 4 категорії стану людини, і для них визначено певний час приїзду. Хто визначатиме цей стан – диспетчер чи пацієнт?

– Визначається стан по відповідним протоколам та стандартам, рішення приймає підготовлений диспетчер.

Країни вже починають замовляти і навіть передплачувати вакцини від коронавірусу, це робить Британія, США. Ми збираємось замовляти вакцину і чи є на це гроші?

– Ми знаходимось в перемовинах з компанією, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину і з однією китайською провідною компанією. Ми ведемо переписку, що як тільки з’явиться вакцина, вона буде доступна для українців.

У парламенті зареєстрований проект постанови про відставку голови МОЗ Максима Степанова. Проект підтримали 96 нардепів. Його ініціювала партія Голос.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Голос ініціює відставку Степанова – проект постанови вже в Раді
Голос ініціює відставку Степанова – проект постанови вже в Раді
З 1 серпня запрацюють дитячі табори – МОЗ уточнив регіони
З 1 серпня запрацюють дитячі табори – МОЗ уточнив регіони
В Україні варто збільшити штрафи для водіїв, які не пропускають швидку – Степанов
В Україні варто збільшити штрафи для водіїв, які не пропускають швидку – Степанов
Чверть ПЛР-тестів на коронавірус можуть бути хибнонегативними – МОЗ
Чверть ПЛР-тестів на коронавірус можуть бути хибнонегативними – МОЗ
Україна виключила лопінавір і ритонавір зі списку препаратів проти Covid-19
Україна виключила лопінавір і ритонавір зі списку препаратів проти Covid-19
Хворі на коронавірус отримають додаткову соціальну допомогу
Хворі на коронавірус отримають додаткову соціальну допомогу
За 2,5 роки Україна повністю перейде на 2D-кодування ліків – Степанов
За 2,5 роки Україна повністю перейде на 2D-кодування ліків – Степанов
856 за добу: в Україні третій день зростає кількість випадків коронавірусу
856 за добу: в Україні третій день зростає кількість випадків коронавірусу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка