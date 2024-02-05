Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Стеження за Bihus.Info: звільнили керівника департаменту СБУ | Новини Факти ICTV за 05.02.2024
– Окупанти вгатили по Сумщині 05.02.2024: загинула людина.
– Ворог продовжує атакувати умовно тилові міста Донеччини.
– Подяка глядачам за збір на ЗСУ.
– Зеленський прокоментував можливу відставку Залужного.
– Вашингтон ніяк не впливає на рішення щодо зміни Головнокомандувача ЗСУ.
– Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ звільнили через стеження за Bihus.Info.
– Українцям, які не сплатили за електроенергію, почали відключати світло.
– Пройшов третій Форум з відновлення Житомирщини.
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