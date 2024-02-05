Стеження за Bihus.Info: звільнили керівника департаменту СБУ | Новини Факти ICTV за 05.02.2024

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– Ворог продовжує атакувати умовно тилові міста Донеччини.

– Подяка глядачам за збір на ЗСУ.

– Зеленський прокоментував можливу відставку Залужного.

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– Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ звільнили через стеження за Bihus.Info.

– Українцям, які не сплатили за електроенергію, почали відключати світло.

– Пройшов третій Форум з відновлення Житомирщини.

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