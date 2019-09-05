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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Стіни сипляться, стеля протікає: які умови в інтернатах та куди йдуть гроші

Стіни сипляться, стеля протікає, підлогa майже знищенa, а ще душ, який не працює. Так виглядає один з київських інтернатів для дітей з інвалідністю. Ремонту заклад не бачив уже кілька років. У всіх бідах колектив звинувачує попереднього керівника. Мовляв, він  дбав лише про власний добробут, вихованців змушував зводити свою дачу.

На самій території інтернату – незавершене будівництво. На зведення невеличкого будинку для дорослих з інвалідністю директор витратив 7 млн грн. Цим будівництвом зацікавилися правоохоронці. Бо занадто дорого інтернату коштував фундамент і коробка. Після цього скандалу директора звільнили.

Нині в інтернаті закипіла робота. Очистили територію від хащів і розпочали ремонт. Адже цілодобово тут перебуває майже 200 хворих дітей. Та якщо на ремонт місто гроші знаходить, то з реабілітацією вихованців тут великі проблеми – в закладі працює замало профільних фахівців.

Читайте: В Україні інтернати почали замінювати сімейними будинками і патронатними сім’ями

В Україні понад 700 інтернатів. Щороку держава на їхнє фінансування виділяє понад 12 млрд грн. Та часто керівники закладів гроші витрачають зовсім не на дітей, – переконують експерти. Переважно в інтернатах головне завдання – нагодувати вихованця та покласти спати.

Експерти переконані: нинішня інтернатна система віджила своє. Дітей там часто не виховують, а калічать. Щоправда, за наступні 20 років ситуація має кардинально змінитися. Замість інтернатів з’являться сімейні будинки і патронатні сім’ї. А держава лише опікуватиметься важкохворими  дітьми. І проживатимуть вони у маленьких будинках. Сама реформа розпочнеться наступного року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Рівненщині у школі-інтернат отруїлося 20 дітей.

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