Стіни та стеля у тріщинах: у Южноукраїнську діти ходять в аварійні садки та школи

Два дитсадки і дві школи руйнують на очах у місті Южноукраїнськ на Миколаївщині. Перші тріщини на стінах і стелях з’явилися шість років тому. Але влада весь цей час проблему, ніби не помічала. Тепер найбільший садочок скоротив 100 місць. При цьому кожен дошкільний заклад міста переповнений на третину.

У ЮжноукраЇнську руйнується один із корпусів дитячого садочка №8 Казка. У вересні закрили ще дві групи: ясельну й дошкільну. Тріщини на стінах і стелі тут невеликі, але педагоги побоюються трагедії.

Дітей перевели до інших груп сусіднього корпусу. У приміщеннях, розрахованих на 20 вихованців, додатково поставили по десять стільців і ліжок.

Дивіться: Ремонт є, а покриття немає. Чому каменським тенісистам ніде тренуватися

За шість років лише торік місто надало 4,5 млн грн. на ремонт аварійного приміщення. Під фундамент залили рідку смолу. Гіпсові маячки на старих тріщинах цілі, але паперові розірвалися. Департамент інфраструктури шукає кваліфікованого підрядника для комплексної оцінки якості ремонту фундаменту та стану обох корпусів садочка.

Усі садочки міста переповнені на третину.

Однак чиновники пропонують батькам перевести дітей до інших закладів, де групи менші.

Тріщини на стінах з’явилися ще в одному садочку та двох школах міста. Їх звели 30 років тому на місці засипаної поспіхом балки. Чиновники запевняють: у бюджеті є гроші на експертизу та ремонт усіх чотирьох закладів. Але коли їх можуть виділити, – невідомо. Через політичні суперечки депутати міської ради не можуть зібратися на сесію.

Факти ICTV раніше писали про катастрофічну ситуацію з аварійними будинками у Дніпрі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.