Столітні мури та сучасні споруди: чим зайнятись у Тбілісі та ціни

Грузія – країна на стику Європи та Азії, це суміш культур та традицій. А її столиця – не менш самобутня. Тбілісі одразу сприймаєш по-дружньому. Вже перші кроки колоритними вуличками переносять в інший світ – світ сотень церков із старовинними фресками, мурованих будинків, світ тисячолітньої історії.

Тбілісі стоїть на пагорбах. На найвищих точках – найстаріші церкви. Православна Грузія – ще один туристичний напрямок. Храм Святої трійці один із найвідоміших та наймолодших. Утім, передає історію та дух глибоко релігійної Грузії.

Душа Тбілісі – фортеця Нарікала, тут ви побачите тисячолітню грузинську столицю як на долоні. Це одна із найвищих точок міста. Потрапити сюди можна пішки, машиною, ще краще фунікулером. Це дуже зручно і коштує трохи більше 20 грн. Перед вами уся історія Тбілісі – від столітніх мурів до сучасних споруд.

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Міст Миру – просто увірвався у простір Тбілісі. Єднає Старе місто із парком. Спочатку місцеві 150 метрову бетонну конструкцію називали монстром, нині – це одна із улюблених туристичних локацій. Загалом столиця Грузії доволі компактна, аби її відчути достатньо кількох днів.

В кожному магазині, ресторані та домі вас смачно нагодують та пригостять вином. Для гурманів існують окремі тури.

Чурчхела – традиційні грузинські солодощі. Їх краще купляти на базарі і добряче поторгуватися. Місто постійно розвиває інфраструктуру. Для проживання можна замовити по-справжньому, королівські апартаменти з неймовірним краєвидом на стару частину міста, або ж хостел.

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