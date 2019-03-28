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Стовп вогню був вище 9-поверхівки: подробиці вибухів у Кропивницькому

Кропивницький оговтується від серії вибухів, що сколихнули місто напередодні ввечері біля газозаправної станції. Четверо людей у лікарні.

Водій вантажівки з Кривого Рогу у тяжкому стані в реанімації. Постраждали двоє пожежників та інженер заправки. Поліція встановила, вибухи – наслідок порушення техніки безпеки під час транспортування і перекачування газу в автоцистерни.

Стовп вогню був вище 9-поверхівки, серія вибухів була такою, що здригалися будинки і вилітали шибки, а люди в паніці лишали свої домівки.

Від стоянки до житлового масиву через парк метрів 400. Там з одного боку вигорілі дерева, а за ним будинки, школа, садочок. Металеві деталі горілих автівок летіли за сотню метрів, дивом нікого не травмувало. Силою вибуху у школі в коридорах вибило шибки. Також у будинках поруч.

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За фактом масштабних вибухів відкрито кримінальне провадження. Слідство з’ясовує причини та законність роботи автостоянки.

Нагадаємо, що вчора, 27 березня, стався вибух у Кропивницькому на вулиці Київській. Пролунало декілька потужних вибухів на газовій заправці

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