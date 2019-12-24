Стоять по 12 годин! На західних кордонах України утворилися черги

Знову черги на кордоні. Цього разу – з боку Польщі. Перед пунктом пропуску Дорогуськ, який межує із волинським Ягодином, зібралось 800 вантажівок, 300 легковиків і десятки пасажирських автобусів.

Люди втомлені, в черзі стоять по 10-12 годин. Їм немає де зігрітися та поїсти.

Прикордонники вивели на службу додаткові сили. Кажуть, що такий ажіотаж через те, що українці повертаються додому напередодні католицького Різдва. Це і заробітчани, і студенти, і туристи. Водії фур теж їдуть з Європи. Адже весь бізнес під час свят призупиняє роботу.

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Також прикордонники запевняють: на оформлення однієї машини йде менше хвилини. Митники визнають: комфорту для пасажирів та водіїв, які стоять у черзі, мало. Та за останні роки на кордоні з Польщею не звели жодного нового пункту пропуску і не розбудували існуючі. Тому й затісно. Це розуміє новий керівник митниці Максим Нефьодов і обіцяє зміни.

На Волині черги вже пішли на спад. Митники прогнозують, що вже завтра ажіотаж з легковиків та автобусів зникне. Хоча черги з вантажівок триматимуться аж до Нового року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на західних кордонах величезні черги з фур.

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