Страхування від Covid-19: умови та ціни програми

Щодня тисячі медиків інфікуються коронавірусом. В Україні цей показник теж немалий, тому медичні заклади, розуміючи ризики й небезпеку, почали самі страхувати своїх фахівців від Covid-19.

Система працює на сервісі ProZorro. За 200-400 грн на рік можна відшкодувати лікування у стаціонарі.

Почали цікавитись таким страхуванням і звичайні українці, коштує це на півроку 300-500 грн.

– Це страхова сума 20 тис. і 40 тис. При першій программі людина може отримати в результаті захворювання 5 тис. грн, коли вона пройшла стаціонарне лікування. Якщо іншу програму купує, там може бути 10 тис., – розповідає Алла Волошина, заступник генерального директора страхової компанії.

Страхові виплати дійсно допомагають покрити реальні витрати на лікування Covid-інфекції у стаціонарі.

Разом із медиками до страхових компаній почали звертатися і прості українці. Різні компанії пропонують чимало програм, однак, загалом різниця між ними мінімальна. Єдине – вік застрахованого українця не повинен бути більше 60-65 років.

Коштує це клієнтові від 300 до 500 грн на півроку. Правда, на відміну від заходу українці не поспішають страхуватися. У нас таких менше 10%.

Тим часом українці активно порушують карантинні обмеження. Дослідження мобільності населення перевищує первинні показники початку року.

Нині, окрім Києва та заходу країни, погіршились показники у Харківській, Донецькій та Одеській областях.