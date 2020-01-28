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Страхування здоров’я в Україні: який пакет обрати і ціни

Те, що в світі давно популярне і поширене, в нас тільки набирає обертів. Лише 5 % українців мають медичне страхування. Хтось зробив це самостійно, хтось отримав у робочому соцпакеті. Ще 10 років тому медичну страховку працівнику пропонували лише іноземні компанії, нині й деякі вітчизняні.

Також дедалі більше українців готові платити кілька тисяч гривень на рік, аби мати певність, що в разі хвороби про них подбають.

медицинская страховка в украине

І хоч поки страхування не надто популярне в Україні, є чимало компаній, які пропонують різні пакети. Мінімальний – від 1 тис. грн – покриває лише екстрену допомогу та госпіталізацію. Середній – 3-6 тис. грн – включає і консультації лікарів та діагностику. У преміум входять найкращі клініки, медикаменти, іноді навіть стоматологія. Але потягне він – на тисяч 20 мінімум.

Та все ж є і непорушні правила – будь-які походи до лікаря чи купівлю медикаментів варто координувати зі страховою телефоном. Крім того, треба збирати всі чеки та квитанції. І уважно вивчити ще до укладання договору перелік винятків.

Факти ICTV раніше писали про те, скільки коштує медичне страхування і навіщо потрібно.

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