Страхи, комплекси та хобі: топ-5 маловідомих фактів про Наполеона Бонапарта

250 років тому, 15 серпня 1769 року народився полководець, імператор Франції, реформатор – Наполеон Бонапарт.

Наполеон схвально зустрів Французьку революцію, ставши генералом армії. Згодом здійснив держпереворот. Францію проголосив імперією, а себе – першим імператором.

Запровадив нове законодавство, яке діє у більшості європейських країн. Завдяки перемогам над Австрією, Пруссією та Росією підкорив значну частину Європи.

Після невдалої битви під Лейпцигом програв війну коаліції. 1814 року зрікся престолу, був засланий на Ельбу. За рік повернувся до Парижа і відновив владу, але зазнав поразки у битві під Ватерлоо. Був вдруге засланий – уже на острів Святої Єлени, де й помер.

Міфи, якими оточений імператор, мають мало спільного з фактами.

Приміром, ніби Наполеон був маленьким на зріст – лише 157 сантиметрів. Насправді він був середнього зросту – 169. Наполеон соромився власної фігури і росту. Тож вважав, що кращим за нього у війську нікого бути не може. Тож в гарних високих армійців не було шансів зробити кар’єру.

Він любив гарні капелюхи – в його гардеробі їх було майже 200 штук.

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Вже в 16 років він почав службу в армії. За різними даними, в 24 чи 26 років став генералом. В 34 – імператором. Наполеон знаний своєю толерантністю. Відомий випадок, коли він став на пост замість солдата, який заснув. Історики кажуть, Наполеон нічого не боявся окрім, кішок.

Наполеон був надзвичайно розумним.

Читав зі швидкістю 2 тисячі слів на хвилину. Був магістром математики та членом Академії наук Франції.

Полководця вважають автором сучасного прапору Італії, а ще багатьох законів, якими досі користується Європа. Йому навіть приписують створення ґудзиків на рукавах мундирів. Аби солдати не витирали носи рукавами, полководця це дуже дратувало.

За легендою, Наполеон міг спати кілька разів на день. І дрімав перед відповідальними боями.

Він усім серцем кохав дружину. Але їхній шлюб – суцільний ланцюг зрад та розчарувань. Після розлучення вся Франція відчувала лють імператора. Музеї зберігають любовні листи та обручку Жозефіни.

До слова, військовий капелюх Наполеона Бонапарта продали на аукціоні за 280 тис. євро.

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