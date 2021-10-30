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Дарина Реготун |

Страйк перевізників на Волині: водії вимагають збільшити квоти на перетин кордону

Під пунктом пропуску Ягодин страйкують сотні водіїв вантажівок. Це мирна акція протесту міжнародних перевізників. Вони вимагають збільшити квоти на перетин кордону з Польщею, які закінчилися ще на початку осені.

Щороку Польща видає 160 тис. дозволів. Але через зростання товарообігу між Україною та Європою, їх бракує. Перевізники кажуть, що експорт та імпорт товарів нині фактично зупинився.

Водії зазначають, що потрапити до Європи ще той квест. Для них тут жодних елементарних вигод. У безкінечних заторах навіть не подрімаєш, бо пропустиш чергу.

Позбутися цього можна було б, відкривши вантажний термінал. Проте запустити його ніяк не можуть уже понад 10 років.

Трохи вирішити ситуацію могла б електронна черга. У міністерстві інфраструктури переконують, що ретельно вивчають це питання.

Але водіїв обіцянки не надто втішають. Адже рік у рік вони змушені страждати у довжелезних чергах, щоб перетнути кордон.

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