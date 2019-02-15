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Страйк у Берліні: паралізовано рух громадського транспорту

У німецькій столиці – масштабний страйк. Рух громадського транспорту сьогодні в Берліні – паралізований.

Від самого ранку в місті не ходять трамваї, метро та більшість автобусів.

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Транспортники вимагають підвищення зарплат і покращення умов праці. Зокрема, скорочення тривалості робочого тижня на 2,5 години.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в аеропортах Німеччини страйкують через низьку зарплату, скасовані сотні рейсів.

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