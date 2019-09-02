Стратегічний запас на зиму: чи вистачить Україні газу, якщо Росія перекриє трубу

Україна вже накопичила в своїх підземних сховищах рекордні обсяги газу за останні 5 років – понад 18 млрд. м3. До запланованого запасу лишилося докачати лише 2 млрд., Зробити це планують уже в вересні і тоді Україна зможе безболісно пережити можливу зупинку транзиту російського газу взимку.

В українських газових сховищах нині понад 18 млрд. м3 – це найвищий показник за останні 5 років. Зазвичай такого обсягу Україні мало б з лишком вистачити до весни, однак ця зима буде особливою.

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Адже вже з січня 2020 року Газпром може зупинити транзит газу Україною. За такого сценарію нам знадобиться на кілька мільярдів кубів більше, аби нормалізувати роботу ГТС і не здавати позицій на переговорах із Газпромом про умови нового контракту.

Аргумент наповнених сховищ Нафтогаз планує використати вже на наступному раунді газових переговорів з Росією, що заплановані на середину вересня.

Та легкої зими це все одно не гарантує, Газпром навряд чи відмовиться від ідеї знову перекрити трубу Україні. Відтак, додаткові мільярди кубів стратегічного газового запасу ще обов’язково стануть країні в нагоді.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель анонсував збільшення видобутку газу та активну роботу над енергоефективністю.

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