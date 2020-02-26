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Факти / Відео / Україна

Страви за фірмовими рецептами та малюнки-обереги. Як живуть бійці в зоні ООС

У повній екіпіровці, зі зброєю бійці піднімають на опорні пункти воду і харчі на висоту не менше 100 метрів. Іноді по кілька разів на день. Щоб полегшити завдання вояки зробили сходи.

На позиціях строгий порядок. Армійці постійно дообладнують бліндажі, щоб поліпшити свій побут. Предмет гордості – кухня. Її будували всім підрозділом.

У холодильнику – сири, ковбаси, вершкове масло. Голодним тут ніхто не залишається. Іноді бійці готують страви за своїми фірмовими рецептами, які привезли з усіх куточків України.

В бліндажах у бійців – обереги та іграшки, які надсилають на передову з усієї України.

Армійці розповідають, милуватися краєвидами Донбасу часу немає. Російські окупанти постійно позначають свою присутність на нашій землі.

Факти ICTV раніше писали про провокації на передовій.

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