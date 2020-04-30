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Факти / Відео / Україна

Стрілянина щодня, у будинках розриваються снаряди – мирні жителі про ворога на Донбасі

Поведінку противника спрогнозувати неможливо. На донецькому напрямку бойовики збільшують кількість обстрілів з важкого та забороненого озброєння.

На Луганщині останні кілька днів стало трохи спокійніше, – розповідають військові. Та таку оманливу тишу бойовики створюють навмисне, щоб приглушити пильність наших військових.

На попаснянському напрямку противник змінив свою тактику – тепер по позиціях військових працює переважно зі стрілецької зброї. Натомість напередодні з важкого озброєння дісталось цивільному населенню. Снаряди розірвались прямісінько у житлових будинках. Подробиці у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що бойовики хаотично стріляють під алкоголем.

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