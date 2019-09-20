Стрілянина у Вашингтоні: один загиблий, п’ятеро поранених

Щонайменше одна людина загинула через стрілянину, що сталася на вулицях Вашингтона.

Ще 5 – поранені, їх відвезли до лікарні. Медики сподіваються, що виживить усі.

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Інцидент стався неподалік Білого дому. Чи затримали винуватця, не повідомляють. Так само, як нічого поки не відомо про причини стрілянини.

Нагадаємо, на Запоріжжі впритул розстріляли заступника голови Якимівської ОТГ Кириллова.

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