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Стрілянина в Броварах. Суд обирає затриманим запобіжний захід

У Броварах триває судове засідання, де обирають запобіжні заходи 21 учаснику стрілянини. Вже присудили 60 діб під вартою без права на заставу першому підозрюваному – 24-річному вінничанину.

Проте чоловік усе заперечує. Він каже, що в перестрілці участі не брав, стояв поруч, спостерігав, а нападників не знає.

В МВС повідомили, що поліція вже встановила особи понад 60 учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися.

Нагадаємо, напередодні у Броварах посеред житлових будинків сталася стрілянина у якій взяли участь майже 100 людей. Розбірки влаштували через розподіл маршрутів легальні та нелегальні перевізники.

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