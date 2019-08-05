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Стрілянина в США: терорист купив автомат в інтернеті

Нові подробиці трагедії в американському Огайо. Терорист, який влаштував стрілянину, придбав автомат Калашникова через інтернет.

Зброю стрільцю доставили з Техасу. 24-річний Коннор Стівен Беттс під час нападу був у бронежилеті. Експерти наголошують, якби поліція не зреагувала терміново, і стрілець зайшов у будівлю – жертв було б значно більше ніж дев’ять.

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Також стали відомі подробиці іншої стрілянини – у техаському супермаркеті. Там загинули батьки трьох дітей. Вони саме купувала шкільні товари. І коли почалась стрілянина, 24-річна Джордан Анкондо впала на землю, закривши собою двомісячного сина. Її чоловік також загинув від кулі.

Він намагався захистити родину – став між дружиною і зловмисником. Малюк вижив, з ним усе добре. Загалом під час стрілянини в супермаркеті загинули 20 людей.

До слова, стрілянина в Дейтоні. Хлопець вбив 9 людей та поранив 16.

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