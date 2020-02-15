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Факти / Відео / Україна

Стріляють прямо з будинків: загострення на Луганському напрямку

Окупанти на Донбасі б’ють із заборонених калібрів – 120 та 82 міліметри, а також з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Від початку цієї доби найманці обстріляли захисників Новолуганського – це Донецький напрямок. Не спадає напруга і на Луганській ділянці фронту.

Навпроти армійців закинуті будинків місцевих жителів Золотого-5. Це ідеальне місце бойовикам для атаки на українські позиції.

Головна особливість обстрілів на ділянці луганського фронту полягає в тому, що тут активні бойові дії змінюються на затишшя і навпаки. Тут головне завдання бойовиків заскочити українських армійців зненацька.

Детальний репортаж з передової Володимира Михайлова на YouTube Фактів ICTV.

До слова, 31 рік тому завершилася війна в Афганістані. Офіційно саме 15 лютого 1989 року – останній радянський військовий перетнув Мостом Дружби – кордон між двома країнами. Понад 160 тисяч українців брали участь у тій війні. Близько трьох тисяч – загинули.

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