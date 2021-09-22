Стріляють з Ураганів: на кордоні з окупованим Кримом стартували навчання

У Херсонській області, на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом, стартували військові тактичні навчання.

Бойові завдання військові відпрацьовують за допомогою реактивних систем залпового вогню Ураган.

Українські бійці вчаться влучати в цілі, розташовані на відстані понад 30 км.

Позиції умовного ворога виявляють за допомогою безпілотників та передають координати для ударів Ураганам.

Тренування тривають в умовах максимально наближених до реальних бойових дій.

– За легендою тренувань, противник намагався прорвати оборону наших військ, але був зупинений за допомогою мінно-вибухових загороджень та щільного вогню наших підрозділів, – говорить заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергій Наєв.

За словами командувача, підняті за тривогою військовослужбовці, за лічені хвилини привели зброю в бойову готовність.

– Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання в районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій, – наголосив генерал-лейтенант.

У Львівській області до 1 жовтня триватимуть українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021.

Окрім організаторів Rapid Trident-2021 України та США, у навчаннях візьмуть участь воїни ще 13 країн: Болгарії, Канади, Грузії, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Румунії, Польщі, Італії, Йорданії, Пакистану, Молдови та Литви. Загалом це близько 6 тис. військовослужбовців.

Від України в навчаннях беруть участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та Військової служби правопорядку.

Фото: ЗСУ

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