Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна
Тетяна Забожко |

Стріляють з Ураганів: на кордоні з окупованим Кримом стартували навчання

У Херсонській області, на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом, стартували військові тактичні навчання.

Бойові завдання військові відпрацьовують за допомогою реактивних систем залпового вогню Ураган.

Українські бійці вчаться влучати в цілі, розташовані на відстані понад 30 км.

Позиції умовного ворога виявляють за допомогою безпілотників та передають координати для ударів Ураганам.

Тренування тривають в умовах максимально наближених до реальних бойових дій.

– За легендою тренувань, противник намагався прорвати оборону наших військ, але був зупинений за допомогою мінно-вибухових загороджень та щільного вогню наших підрозділів, – говорить заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергій Наєв.

За словами командувача, підняті за тривогою військовослужбовці, за лічені хвилини привели зброю в бойову готовність.

– Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання в районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій, – наголосив генерал-лейтенант.

У Львівській області до 1 жовтня триватимуть українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021.

Окрім організаторів Rapid Trident-2021 України та США, у навчаннях візьмуть участь воїни ще 13 країн: Болгарії, Канади, Грузії, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Румунії, Польщі, Італії, Йорданії, Пакистану, Молдови та Литви. Загалом це близько 6 тис. військовослужбовців.

Від України в навчаннях беруть участь підрозділи Нацгвардії, Держприкордонслужби та Військової служби правопорядку.

Фото: ЗСУ

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

П’ять порушень тиші: на Донбасі поранили українського військового
П’ять порушень тиші: на Донбасі поранили українського військового
На Львівщині стартували масштабні військові навчання Rapid Trident-2021
На Львівщині стартували масштабні військові навчання Rapid Trident-2021
Командувач ООС розповів, у чому небезпека російсько-білоруських навчань для України
Командувач ООС розповів, у чому небезпека російсько-білоруських навчань для України
Вісім порушень за добу: на Донбасі бойовики поранили українського бійця
Вісім порушень за добу: на Донбасі бойовики поранили українського бійця
У Збройних силах України запровадили 303 нормативних документи НАТО
У Збройних силах України запровадили 303 нормативних документи НАТО
6 тис. військових з 15 країн: в Україні проведуть навчання Rapid Trident-2021
6 тис. військових з 15 країн: в Україні проведуть навчання Rapid Trident-2021
Депутати пообіцяли виплатити військовим борги вже найближчим часом
Депутати пообіцяли виплатити військовим борги вже найближчим часом
Данілов анонсував початок проведення спільних з країнами НАТО навчань
Данілов анонсував початок проведення спільних з країнами НАТО навчань
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка