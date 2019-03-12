Стрибають на колії, щоб не платити! Як у Харкові “зайці” ризикують життям

Вони ладні зламати руки та ноги, аби тільки не платити 5 грн за проїзд в електричці. Сотні людей щодня стрибають із платформи, тікають через дірки в парканах, їздити зайцями їм не соромно.

Причому більшість скаржиться на якість перевезення і брудні вагони. І зробити з ними працівники станції нічого не можуть. Або не хочуть.

Працівники станції зайців ніби не помічають, а от камеру побачили одразу. З безбілетниками зробити нічого не можуть, кажуть, дорожню поліцію скоротили, а контролери затримувати пасажирів не мають права.

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А це вже інша станція – Левада, тут в обхід паркану навіть протоптали доріжку. У денній електричці напівпорожні вагони, та й у них є пасажири, які не цураються їздити без квитка.

Та от дивний збіг, щойно на станції з’явилася наша знімальна група – все кардинально змінилося – кілька людей у жилетах контролерів стали по периметру і буквально тілами загородили прохід зайцям.

До слова, у Харкові суд скасував підвищення тарифів на проїзд, чиновники його не виконали.

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