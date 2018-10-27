Стриптизер і прихильник Трампа: хто такий відправник бомб Цезар Сайок
Американська поліція упіймала розсильного бомб. Підозрюваний 56-річний житель Флориди Цезар Сайок. Його вже заарештовували за домашнє насильство, крадіжку і публічні залякування.
Раніше Сайок неодноразово погрожував критикам президента Трампа в соціальних мережах. Він ніби навмисно звертав на себе увагу поліції. Фургон Сайока був обклеєний фотокартками американського президента. Його затриманням займався потужний загін поліції та ФБР.
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Підозрюваний – колишній стриптизер, республіканець Цезар Сайок був палким фанатом Трампа. В машині лежала наліпка з написом CNN відстій і портрет Гілларі Клінтон з мішенню на обличчі. Однак, виявити злочинця ФБР допоміг пакунок для конгресмена Максін Уотерс.
До слова, бомби, які були відправлені американським політикам і в офіс CNN, були начинені порошком і осколками скла.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!