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Стриптизер і прихильник Трампа: хто такий відправник бомб Цезар Сайок

Американська поліція упіймала розсильного бомб. Підозрюваний 56-річний житель Флориди Цезар Сайок. Його вже заарештовували за домашнє насильство, крадіжку і публічні залякування.

Раніше Сайок неодноразово погрожував критикам президента Трампа в соціальних мережах. Він ніби навмисно звертав на себе увагу поліції. Фургон Сайока був обклеєний фотокартками американського президента. Його затриманням займався потужний загін поліції та ФБР.

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Підозрюваний – колишній стриптизер, республіканець Цезар Сайок був палким фанатом Трампа. В машині лежала наліпка з написом CNN відстій і портрет Гілларі Клінтон з мішенню на обличчі. Однак, виявити злочинця ФБР допоміг пакунок для конгресмена Максін Уотерс.

До слова, бомби, які були відправлені американським політикам і в офіс CNN, були начинені порошком і осколками скла.

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