Створив Kenzо та працював з Louis Vuitton – що відомо про Такада Кензо

30 років Такада Кензо був одним з найвпливовіших фігур світової моди. Втім, його шлях до успіху був геть не легким. Батьки були проти ідеї, щоб Такада працював у сфері моди. До того ж у Японії чоловіків не пускали в школи дизайну. Йому довелося покинути рідне місто і виживати на копійки.

Зрештою, Кензо домігся свого. Саме він зробив одяг більш живим, демократичним, придатним для повсякдення. Такада привніс у моду незвичні силуети, дивні кольори і малюнки. Дизайнер віртуозно міксує різні стилі і напрямки, створюючи свої неповторні колекції.

Закінчивши навчання, поїхав у місто своєї мрії – Париж.

Саме тоді його вперше помічають: 5 моделей дизайнера сподобалися знаменитому кутюр’є Луї Феро, і Такада швидко стає популярним у fashion-колах. Він приваблював людей не тільки своїм талантом, але й екзотичною зовнішністю, умінням дружити. Він був гостем на всіх дефіле, налагодив зв’язки серед гуру європейської моди і часто показував їм свої ескізи.

Кензо Такада – один із тих, з кого в Європі почалася мода на все японське. Він був першим, хто скасував виточки, вузькі рукави, застібки-блискавки. Він був першим, хто запропонував Європі рукави-кімоно та яскраві квіти на спідницях.

Кензо започаткував моду на об’ємні речі. Це було справді революційно.

Однак справжня популярність прийшла до майстра лише після 1976 року, коли він зареєстрував власний лейбл і створив цілий напрямок у європейській моді – деструктивний кутюр.

1993 року марку Kenzо купив концерн Louis Vuitton. Ще шість років після того, Такада працював для Louis Vuitton. Нещодавно стало відомо, що японський модельєр помер у віці 81 року від ускладнень, спричинених Covid -19. Без заперечень, його внесок в історію світової моди неоціненний.

Біографія Кендзо Такада

Японський дизайнер і засновник модного будинку Кenzo Кендзо Такада помер 4 жовтня.

Майбутній дизайнер народився 27 лютого 1939 року у повіті Кандзакі в Японії. Першим кроком до мрії стати модельєром Кендзо Тамада зробив, коли пішов вчитися в коледж Бунка – одина з найбільш респектабельних шкіл моди в Токіо.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.