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Стилізували музику та слова: гурт Гайдамаки присвятив пісню полоненим морякам

Гурт Гайдамаки присвятив українським морякам, яких захопили російські спецпризначенці у Керченські протоці, свою пісню Буря.

Пісня про людей, які потрапили в полон бурі на морі. Та слова отримали новий символізм, адже моряки теж у полоні, але не природної стихії.

Слова польського пророка Адама Міцкевича, переклад Максима Рильського та лідера гурту Олександра Ярмоли.

Музиканти стилізували слова і тепер мріють, аби композиція спричинила ще потужнішу підтримку моряків.

Сподіваються, що почують пісню і самі хлопці. Мачуха наймолодшого полоненого Андрія Ейдера уже теж слухала пісню. І каже, що слова потрапили прямо в ціль. Бо в полоні важливо вірити, молитися і знати, що рідні чекають вдома.

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До слова, у Львові грандіозним гала-концертом завершився міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt 2019.

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