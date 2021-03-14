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Стимулює роботу серця та спалює калорії: чим корисна скандинавська ходьба

Загартовує здоров’я не гірше за інші види спорту. Скандинавська ходьба – у тренді серед українців. Жителі міст і сіл створюють цілі клуби її прихильників. Беруть палиці до рук і вперед – рухатись парками, стадіонами, набережними.

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Скандинавській ході вже 90 років. Її започаткували фінські лижники, яким у безсніжний період треба було тримати себе у формі. Тепер це популярний в усьому світі вид спорту. Він не залежить ні від віку, ні від місцевості.

Лижні палиці для цього виду спорту можна придбати у магазинах, вартість – від 400 до 900 грн. Скандинавською ходою займаються переважно жінки. А у Маріуполі цим спортом займаються біля моря. Там спортсмени проходять по 10 км щодня.

Лікарі кажуть, що цей нескладний вид спорту практично не має протипоказань.

– Скандинавська хода – це якраз такий вид спорту, який практично всім корисний. На відміну від звичайної ходьби, тут задіяні ще й м’язи верхнього плечового поясу, а це більш рівномірне фізіологічне навантаження на організм, – каже лікар-терапевт Інна Крупінова.

Недарма скандинавська хода стає все дедалі популярнішою. Адже вона дозволяє не лише тримати у тонусі м’язи, але і стимулює роботу серця, спалює калорії, дозволяє подихати свіжим повітрям та змінити погляди на спосіб життя.

Також останнім часом українські жінки часто почали цікавитись таким видом спорту, як фітбокс. Це хороша можливість підтримувати себе в формі без виснажливих й одноманітних вправ і водночас оволодіти навичками самооборони.

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