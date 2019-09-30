Субсидії будуть, але статки перевірять – Соколовська в ексклюзиві Фактам ICTV

Ще два тижні і загріють батареї, а це означає, що суми у платіжках виростуть. Українці вже починають непокоїтися, адже уряд неодноразово запевняв, що нагляд за субсидіями стане пильнішим. У цьогорічному бюджеті на державну допомогу планують закласти понад 47 млрд грн.

Це на 14% менше, ніж торік, бо уряд розраховує, що статки українців потроху зростають, тому й менше. Водночас, нова очільниця міністерства Юлія Соколовська каже: усі, хто потребує субсидій, їх отримає. Саме на цю тему, міністр дала своє перше телевізійне ексклюзивне інтерв’ю саме Фактам.

В управліннях соціальної допомоги людно. Українці перевіряють, чи отримають субсидії, адже влітку, коли за опалення не платять, виплати традиційно знизили.

Хтось вносить суто технічні дані – наприклад, про зміну реєстрації та нові придбання. Аби потім не було проблем.

З кожним випадком розбирається спеціальна комісія.

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Та кажуть, намагаються ухвалити рішення на користь людини, якій справді складно. Так буде й надалі, запевняють у міністерстві соціальної політики. На субсидії у наступний бюджет 2020 Кабмін просить закласти понад 47,5 млрд грн. Ця менше, ніж торік. Та міністр запевняє: допоможуть усім хто цього потребує.

З першого жовтня усі субсидії монетизують. Цієї зими, в середньому, платитимуть трохи більше півтори тисяч гривень допомоги. Суми визначили ще у травні. А новий уряд спробує зробити усе, аби субсидії зменшувались самі собою. І це – не про масові перевірки.

Тему постійно вивчають аналітики, а міністр слідкує за повідомленнями на своїй сторінці у Facebook. Каже, цікаві пропозиції бере до уваги, та кардинально у субсидіях поки нічого не змінюватиме.

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про перевірку одержувачів соціальних виплат.

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