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Субсидії в Україні отримають не всі: хто має право та новий механізм розрахунку

Субсидії отримають не всі. Цього місяця надання допомоги держава перерахує! Скоротяться і суми виплат і категорія людей, хто має на них право. Урядовці пояснюють це частими випадками обману – тож змушені були запровадити жорсткіші умови і контроль…

Не дають субсидії цього року тим, у кого квартира понад 120 квадратів, чи будинок – понад 200, є машина, якій не більше 5 років, або член сім’ї, який на заробітках за кордоном і не сплачує єдиного соцвнеску.

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Урядовці пояснюють: нові жорсткі умови – вимушені. Бо люди часто обдурюють державу. Задля субсидії йдуть на все – відмовляються від офіційного працевлаштування, виписують членів сім’ї з дому і навіть розлучаються. Тим часом часто купують дорогі машини і квартири. Але поки виходить, що в бідних субсидію заберуть, а багатим можуть додати.

Якщо ж  під сито потрапили ті, хто реально потребує допомоги, – у міністерстві радять при подачі документів на субсидію одразу в управлінні соцзахисту просити комісію. Вона прийде з ревізією і не виключено, що  субсидію таки повернуть. Усі звернення мають бути письмові, як і відмови. Бо соцпрацівники теж можуть зловживати.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що усна відмова у субсидії незаконна.

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