Субсидований кредит до $40 тис. Як Угорщина підтримує молодих батьків

“Три маляти, три кімнати, чотири колеса” – це лозунг нової програми, запровадженої урядом Угорщини. Жінки до 40 років, які вперше беруть шлюб, зможуть взяти субсидований кредит – майже 40 тис. доларів, який повністю зпишуть після народження третьої дитини.

Фінансуватимуть нову програму із загальних резервів або додаткових доходів бюджету. Думки молоді щодо нововведення розділилися. Деякі сім’ї вважають, що програма допоможе підвищити народжуваність в країні. Інші вважають це популізмом.

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У лютому цього року уряд Угорщини оголосив про нову програму для молодих сімей. Жінки до 40 років, які вперше беруть шлюб, зможуть взяти кредит – майже 40 тис. доларів. Третину суми спишуть після народження другої дитини. Народивши третю дитину – можна позбутися всього боргу. Ще видаватимуть субсидії на купівлю автомобілів.

Таким чином, в Угорщині планують підвищити народжуваність. Однак не всі вірять, що нова програма зможе виправити ситуацію. І називають її популістською.

А поки майже 10-мільйонне населення Угорщини скорочується на 30 тис. людей щороку. Середньорічний рівень народжуваності за 12 років тут склав 0% – і це найменший показник у Європі.

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