Сучасне обладнання і навіть кулер з водою: кабінет сімейного лікаря на Прикарпатті

Історія про те, що медична реформа – діє, але все залежить від людини і її бажання. Сергій Глебчук – працював педіатром у Африці, Москві, та Києві. Сім років тому повернувся до рідного села доглядати хвору маму. Тепер у віддаленому районі на Прикарпатті обладнав приватний кабінет сімейного лікаря і став одним з перших лікарів-ФОПів, які долучилися до медреформи. Надсучасне обладнання, дитячий куток, бібліотека, навіть кавомашина і кулер з водою – у його кабінеті є усе.

Село Старі Кути, до сімейного лікаря – черга. Сергій Глебчук рік тому отримав ліцензію і обладнав приватний кабінет, оформивши ФОП. Таких на Прикарпатті три, в Україні 40. Саме вони сімейну медицину в Україні перевертають з ніг на голову.

Дивіться: 160 тис. грн на лікування очей: у Луцьку лікарня отримала нове обладнання

Сергій Андрійович має сучасне обладнання і все комп’ютеризоване, купив у кредит. У нього обслуговуються понад 500 людей. Щоб їх набрати в селі розвішував оголошення, розповідав горянам про страхову медицину. Зарплату отримує понад 20 тис. грн., якщо підпише декларацію із необхідною кількістю, а це 1800 пацієнтів, грошей вистачить і на педіатра, й медсестер.

Сергій в селищі мріє облаштувати реабілітаційний центр та власну клініку. Він готовий до змін і впевнений, що якісну діагностику та лікування можна надавати не лише у великих містах, а й далеко на високогір’ї.

До слова, 17 тис. грн. зарплати та власне житло: на Черкащині шукають сімейних лікарів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.