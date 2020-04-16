Сучасні електрозарядки в Україні: перші дві станції від Нафтогазу у Києві

Навіть в умовах кризи та падіння цін на нафту українці поступово переходять на електрокари. Нині їх у країні нараховують близько 20 тис. штук, але це далеко не межа.

Провідні країни світу вже остаточно орієнтуються на електрокари й розвивають під них інфраструктуру, зокрема зарядні комплекси.

Сучасних електрозарядок невдовзі має побільшати і в Україні. Адже до їх розвитку долучається вітчизняний Нафтогаз. Напередодні компанія встановила свої перші дві зарядні станції в Києві. А в подальших планах охопити всю країну.

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